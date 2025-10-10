Si l’on en croit les bonnes sources du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple développerait un hub domestique doté d’un écran de 6 pouces et conçu pour devenir le cœur de la maison connectée. Ce dispositif, attendu à la fin 2025 ou au début de l’année 2026, fonctionnerait sous un nouveau système baptisé homeOS, intégrant Siri et la technologie Apple Intelligence. L’appareil embarquerait une batterie rechargeable, des haut-parleurs et une caméra pour FaceTime, et se présenterait comme une véritable station de contrôle pour les appareils intelligents à l’intérieur du domicile.

Une nouvelle architecture pour gérer l’IA domestique

Un brevet récemment déposé par Apple fait écho à cette nouvelle fuite et esquisse une architecture centralisée dans laquelle un hub coordonne l’ensemble des composants du logement : éclairage, électroménagers, capteurs, systèmes de sécurité, etc. L’innovation réside ici dans un moteur d’automatisation capable de réagir non seulement à des horaires, mais aussi à des signaux contextuels — emplacement de l’utilisateur, conditions ambiantes, données biométriques — pour adapter les actions automatiquement.

L’interface de contrôle varie selon l’utilisateur, l’état du réseau et l’urgence des notifications. Des permissions multi-utilisateurs permettent de masquer ou dévoiler certaines fonctions selon chaque profil — parents, invités, enfants. Par ailleurs, le hub surveille la santé du système : en cas de panne, des recommandations ou options de réparation sont proposées en temps réel. Le brevet dévoile aussi un très fort niveau d’intégration avec l’écosystème Apple, combinant Siri, Raccourcis et HomeKit.

Apple a donc de grosses ambitions dans le secteur de la domotique, et semble vouloir désormais surpasser des concurrents comme Alexa ou Google Home en misant sur l’IA locale et la confidentialité. Un objectif ambitieux, mais sans doute à la portée d’un groupe disposant un trésor de guerre de près de 200 milliards de dollars.