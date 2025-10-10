Bonne nouvelle pour les clients de Free Mobile : l’opérateur a prolongé la gratuité pour ce qui concerne la conversion d’une carte SIM vers eSIM pour les utilisateurs d’iPhone. Cela aurait dû se terminer à la fin septembre, mais c’est toujours d’actualité, sans nouvelle date de fin.

En temps normal, Free Mobile facture 10 euros pour convertir une carte SIM en eSIM. C’est la même chose chez les autres opérateurs, à savoir Orange, SFR/SFR RED et Bouygues Telecom. Mais depuis le lancement des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro, l’opérateur de Xavier Niel offre l’opération.

Autant les iPhone 17 et 17 Pro supportent la bonne vieille carte SIM, autant l’iPhone Air se limite uniquement à l’eSIM. Ceux qui veulent ce modèle et ont actuellement une carte SIM n’ont donc pas le choix : il faut faire une conversion. La gratuité est par conséquent la bienvenue ici.

Il est bon noter qu’il est tout à fait possible d’avoir uniquement une eSIM dans les autres modèles d’iPhone, même s’ils ont un tiroir pour carte SIM. Vous avez le choix.

La gratuité de conversion de carte SIM vers eSIM concerne tous les forfaits de Free Mobile, que ce soit celui à 19,99 €/mois, celui à 8,99 €/mois pendant un an et même celui à 2 €, bien que son intérêt puisse paraître limité si l’on achète un iPhone.

C’est l’occasion de rappeler que Free Mobile (comme les autres opérateurs) propose aussi de transférer une eSIM d’un iPhone vers un autre. L’opération est là aussi gratuite.