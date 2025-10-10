Apple est poursuivi, avec une nouvelle action en justice déposée en Californie par deux neuroscientifiques qui l’accusent d’avoir utilisé illégalement des milliers de livres protégés pour entraîner son intelligence artificielle, à savoir Apple Intelligence. Cette plainte fait suite à une autre action en justice le mois dernier.

Apple Intelligence est une nouvelle fois visé

Reuters rapporte que Susana Martinez-Conde et Stephen Macknik, professeurs à l’université SUNY Downstate à Brooklyn (New York), accusent Apple d’avoir entraîné son modèle d’IA grâce à des « shadow libraries » (bibliothèques fantômes ), à savoir des collections de livres piratés, ainsi que d’autres contenus contrefaits extraits massivement d’Internet. Parmi les ouvrages concernés figurent leurs propres livres, Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles et Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions, qui explorent les mystères du cerveau et de la magie.

Cette plainte collective propose également l’arrêt immédiat de l’utilisation non autorisée de ces œuvres et réclame des dommages et intérêts dont le montant reste à préciser.

Un contexte de poursuites multiples visant les géants de la tech

Cette procédure s’inscrit dans une vague de recours en justice initiés par des auteurs, médias et labels musicaux contre différentes entreprises tech, telles que OpenAI, Microsoft ou Meta. Ces plaintes dénoncent l’utilisation sans consentement des contenus protégés pour entraîner les intelligences artificielles.

En août dernier, Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour clore un procès similaire lié à son chatbot Claude ; un juge a toutefois rejeté l’accord. Ces litiges sont au cœur des débats sur la régulation et les droits dans l’ère numérique.

Dans le cas du fabricant d’iPhone, la plainte souligne qu’après la présentation officielle d’Apple Intelligence, la capitalisation boursière d’Apple a augmenté de plus de 200 milliards de dollars, un record qualifié de « jour le plus lucratif » de son histoire. Cette manne économique amplifie les enjeux des accusations de violation de droits d’auteur.

Les neuroscientifiques souhaitent obtenir une réparation financière et une injonction pour empêcher toute nouvelle exploitation illicite de leurs travaux par l’IA d’Apple.