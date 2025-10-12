Apple annonce que son application Clips sur iPhone et iPad est abandonnée et ne recevra plus de mises à jour. D’ailleurs, Apple l’a retirée de l’App Store, mais ceux qui l’avaient téléchargée dans le passé peuvent malgré tout la récupérer s’ils le souhaitent.

Apple abandonne son application Clips

Voici ce qu’indique aujourd’hui Apple sur son site concernant le sort de l’application Clips :

L’application Clips n’est plus mise à jour et ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs à compter du 10 octobre 2025. Vous pouvez continuer à utiliser Clips sur iOS 26 et iPadOS 26 ou les versions antérieures.

La raison exacte du retrait n’est pas communiquée comme nous pouvons le voir. Mais on peut imaginer que le succès n’était pas du tout au rendez-vous et que peu d’utilisateurs en profitaient réellement. Il est fort probable que les outils de réseaux sociaux (TikTok, Instagram, etc) ou des applications comme CapCut suffissent largement au public. Apple a donc préféré mettre un terme définitif à sa propre application.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application Clips sur iPhone permet de créer des vidéos courtes et originales à partager avec ses proches ou sur les réseaux sociaux. Elle offre un enregistrement simple de vidéos verticales ou horizontales, la possibilité d’ajouter des photos ou des clips issus de la bibliothèque, ainsi qu’une large palette de filtres, effets artistiques, musiques, autocollants, emojis et titres animés synchronisés à la voix. Il y a aussi des outils de réalité augmentée, des scènes immersives et l’ajout de Memojis ou d’Animojis pour personnaliser les créations.

Vous pouvez continuer à utiliser l’application Clips si vous l’avez déjà, mais vous n’aurez plus le droit à des mises à jour.