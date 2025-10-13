Si l’on en croit les bonnes sources du très fiable Ming Chi Kuo, le futur iPhone pliable d’Apple pourrait s’avérer moins cher que prévu à produire, notamment grâce à un design de charnière optimisé. Selon l’analyste, la fabrication de cette pièce clé coûterait entre 70 et 80 dollars l’unité, soit jusqu’à 40 dollars de moins que les estimations initiales. Une économie significative pour un composant aussi complexe que stratégique dans un smartphone pliable. Est-ce à dire qu’Apple répercutera cette baisse de coûts de production sur le prix du mobile ? Au vu du « business model » d’Apple, cela reste très peu probable, et il y a fort à parier que la firme de Cupertino n’en profite surtout pour augmenter sa marge.

Une charnière cruciale pour la fiabilité du design pliable

Le mécanisme de pliage constitue le cœur technologique du projet « iPhone Fold ». Ce composant doit garantir à la fois la finesse, la solidité et la durabilité du smartphone, sans perturber la flexibilité de l’écran. Apple aurait confié la majorité de la production de cette charnière — environ 65 % des commandes — à un partenariat entre Foxconn et Shin Zu Shing, deux sociétés déjà familières de la chaîne d’approvisionnement de Cupertino. Le reste des commandes (35% donc) serait assuré par Amphenol.

Un marché sous tension et une production maîtrisée

En cas de succès de ce modèle pliable, un troisième fournisseur, Luxshare, pourrait rejoindre la production à partir de 2027. Cette concurrence accrue permettrait sans doute de réduire encore les coûts unitaires. D’après les rumeurs, l’iPhone Fold combinerait des matériaux haut de gamme, comme le titane et l’aluminium (une autre fuite révélée par Kuo), afin de combiner légèreté et rigidité. Le projet n’a toujours pas de date officielle, mais ces avancées suggèrent qu’Apple affine sa stratégie industrielle avant un lancement désormais attendu par tout le secteur mobile. L’iPhone pliable arriverait quelque part durant l’année 2026.