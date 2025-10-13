Apple TV+ a décroché les droits d’adaptation du scénario de Five Secrets, un thriller d’action écrit par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, deux scénaristes connus (entre autres…) pour leur travail sur Ant-Man et la Guêpe. Le film sera produit en collaboration avec Chernin Entertainment, déjà partenaire d’Apple sur plusieurs séries à succès.

Un scénario très convoité à Hollywood

Inspiré d’une nouvelle inédite de Julianna Baggott, le scénario repose sur une idée à priori captivante : chacun d’entre nous cache cinq secrets que nous ne révélerons jamais, et quiconque en découvre ne serait-ce qu’un détient un pouvoir sur nous. Le protagoniste, Hedrick, est un mercenaire chargé d’extorquer à ses cibles ces fameuses vérités enfouies. Mais lorsque ce dernier décide de quitter ce monde impitoyable, il comprend dès lors que “personne ne prend vraiment sa retraite de ce métier” et se lance dans une dernière mission périlleuse, à la fois pour protéger son propre secret et en découvrir un qui pourrait tout changer. A ce stade, aucun nom n’a encore été désigné pour le cast des personnages principaux du film.

Selon plusieurs sources proches du projet, le scénario a suscité une très forte compétition entre studios avant qu’Apple et Chernin Entertainment ne finalisent un accord juste avant la mise aux enchères. Apple Original Films continue donc d’enrichir son catalogue de longs-métrages ambitieux, après déjà nombre de productions adoubées par la critique (comme Killers of the Flower Moon), ou qui ont réalisé de jolis scores au box office (comme F1 récemment).