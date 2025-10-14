Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé la loi AB 1043, qui oblige les fabricants comme Apple et Google à recueillir l’âge des utilisateurs dès la configuration d’un appareil et à transmettre ces données d’âge aux applications. Contrairement aux législations rigides qui exigent des vérifications d’identité, la version californienne repose sur une auto-déclaration d’âge sans obligation d’upload de documents sensibles. Cette mesure, censée mieux protéger les enfants, est globalement soutenue par la tech, à l’exception notable… d’Apple !

Pourquoi Apple s’élève contre cette obligation

La firme de Cupertino avance ses arguments et met en garde : imposer la collecte d’âge à l’échelle de l’appareil pourrait exposer des « informations personnelles sensibles » y compris pour des applications toutes simples. L’entreprise craint une surcharge de données qu’elle estime non nécessaire pour de nombreuses apps, tout en soulignant le risque de violation de la vie privée. De leur côté, Google, Meta, Snap et OpenAI annoncent soutenir la loi et y voient un cadre unifié permettant de limiter les contenus inappropriés et de clarifier la responsabilité entre fabricants et développeurs. On notera qu’outre Apple, les studios hollywoodiens se sont à leur tout opposés à la nouvelle législation, craignant des complications pour les profils partagés ou les services de streaming.

La loi AB 1043 entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026. La Californie deviendra alors un laboratoire législatif (à l’échelle mondiale) pour les lois nationales de protection des mineurs en ligne, d’autant qu’en plus de la loi AG 1043, l’Etat a aussi voté la loi SB 243 pour encadrer les chatbots compagnons, notamment là encore pour mieux protéger les mineurs.