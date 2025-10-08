Une législation au Texas force Apple à mettre en place des mesures de vérification d’âge controversées. Apple dénonce une atteinte à la confidentialité des données, mais doit s’y conformer.

Des obligations de vérification d’âge entrent en vigueur au Texas

Dès le 1er janvier 2026, les utilisateurs au Texas devront attester avoir atteint la majorité lors de la création d’un compte Apple. Cette exigence découle de la loi ‌App Store‌ Accountability Act (SB2420). Les comptes appartenant aux personnes de moins de 18 ans devront obligatoirement s’intégrer à un groupe de partage familial.

Le dispositif impose un contrôle parental systématique : chaque téléchargement d’application, achat ou transaction intégrée nécessitera l’autorisation expresse des parents. Cette surveillance s’appliquera à l’ensemble des interactions avec l’App Sotre, transformant l’expérience utilisateur pour les mineurs texans.

Les développeurs devront également adapter leurs applications pour respecter cette réglementation. Apple prévoit d’enrichir son API Declared Age Range afin de fournir les catégories d’âge requises pour les nouveaux utilisateurs basés au Texas.

Apple développe parallèlement des API permettant aux développeurs d’intégrer directement dans leurs applications un système sollicitant un nouveau consentement parental. Les parents disposeront du pouvoir de révoquer cette autorisation, interdisant ainsi à un mineur d’accéder à une application spécifique.

Apple dénonce une collecte de données personnelles

Il faut savoir que la marque à la pomme mène une bataille acharnée contre les législations imposant la vérification d’âge, présentes non seulement au Texas mais également en Utah et en Louisiane. Son principal argument est que ces lois contraignent à collecter des informations sensibles pour identifier l’âge des utilisateurs.

« Bien que nous partagions l’objectif de renforcer la sécurité en ligne des enfants, nous sommes préoccupés par le fait que la loi SB2420 impacte la vie privée des utilisateurs en exigeant la collecte d’informations personnelles sensibles et identifiables pour télécharger n’importe quelle application, même si un utilisateur souhaite simplement consulter la météo ou les résultats sportifs », déclare Apple. L’entreprise promet néanmoins de « continuer à fournir aux parents et développeurs des outils leaders du secteur qui renforcent la sécurité des enfants tout en protégeant la confidentialité dans les limites de la loi ».

L’API Declared Age Range représente justement l’approche privilégiée par Apple pour protéger la confidentialité des mineurs. Cet outil empêche délibérément les applications d’accéder à des informations précises comme la date de naissance des enfants. Aussi, Apple maintient sa position : collecter ces données au niveau de l’App Store imposerait à tous les utilisateurs, sans distinction, de divulguer ces informations même pour accéder à des applications ne nécessitant aucune restriction d’âge.

Tim Cook lui-même était monté au créneau en contactant le gouverneur texan Greg Abbott pour qu’il oppose son veto à cette législation. Cette intervention directe du patron d’Apple n’a toutefois pas porté ses fruits : Greg Abbott a signé la loi au mois de mai, scellant ainsi le sort de cette réglementation malgré l’opposition d’Apple.