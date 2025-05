Apple intensifie ses efforts pour contrer une loi du Texas obligeant à vérifier l’âge des utilisateurs d’iPhone au niveau de l’App Store, mobilisant même Tim Cook. Selon le Wall Street Journal, le patron d’Apple a contacté la semaine dernière le gouverneur texan Greg Abbott pour demander des modifications à ce texte ou, à défaut, un veto. Bien que la discussion soit restée cordiale, elle souligne l’importance de ce dossier pour Apple.

Une loi texane qui inquiète Apple et Google

Adoptée par le Parlement texan avec une majorité à l’épreuve d’un veto, la loi imposerait aux responsables de boutiques d’applications, principalement Apple (App Store) et Google (Play Store), de vérifier l’âge des utilisateurs. Si l’utilisateur est mineur, son compte serait lié à celui d’un parent, qui devrait approuver ou refuser chaque téléchargement d’application. Ce dispositif, déjà en place dans l’Utah et proposé dans d’autres États américains, pourrait s’étendre partout aux États-Unis si le Texas, deuxième plus grand État américain, l’adopte.

Apple, soutenu par Google et un groupe d’intérêt financé par les deux sociétés, a intensifié son lobbying à Austin. Des publicités ont qualifié la loi d’être « soutenue par des sites pornographiques », visant à discréditer le texte. Meta, X (ex-Twitter) et Snap, également impliqués, plaident pour que la responsabilité de la restriction d’âge concerne les boutiques d’applications et non les applications individuelles.

Des enjeux de coût et de confidentialité

Apple critique cette loi, qui menacerait la vie privée des utilisateurs. Un porte-parole a déclaré : « Si elle est adoptée, les boutiques d’applications devront collecter et conserver des données personnelles sensibles pour chaque Texan souhaitant télécharger une application, même pour des applications de météo ou de résultats sportifs ». Les détracteurs estiment aussi que cette mesure imposerait des coûts inutiles aux développeurs d’applications inoffensives.

Cette lutte s’inscrit dans un contexte où le modèle économique lucratif des boutiques d’applications d’Apple est sous pression, notamment après la perte face à Epic Games. Tim Cook, connu pour son lobbying direct, a appelé Donald Trump au sujet des droits de douane et a visité la Maison Blanche en début de semaine. Après avoir bloqué une loi similaire en Louisiane l’an dernier, Apple fait face à son retour en 2025.

À l’arrivée, cette loi texane pourrait redéfinir les responsabilités des géants de la tech en matière de sécurité en ligne, tout en augmentant leurs coûts. L’issue de ce combat, porté par Tim Cook lui-même, aura des répercussions bien au-delà du Texas.