Décidément, Apple prend bien son temps pour valider (ou rejeter) Fortnite sur l’App Store. Tim Sweeney, le patron d’Epic Games Store, se tourne donc vers Tim Cook, le patron d’Apple, pour avoir des nouvelles.

Pour rappel, Epic Games Store a soumis la semaine dernière Fortnite à Apple pour que le jeu revienne sur l’App Store aux États-Unis. Le studio profite de sa victoire face à Apple devant la justice américaine pour tenter de faire revenir le jeu. Il se trouve qu’Apple n’a rien fait pendant 5 jours, alors que 90 % des validations (ou rejets) d’applications se font sous 24 heures.

Epic Games a alors annulé la première demande d’examen parce qu’il fallait déployer une autre mise à jour prévue sur tous les autres supports. Une nouvelle demande d’examen a eu lieu cette semaine et Apple reste toujours muet.

« Nous n’avons pas de nouvelles de notre soumission de Fortnite à l’App Store. Apple ne l’a ni acceptée ni rejetée. La mise à jour de Fortnite prévue pour vendredi est donc compromise », indique Tim Sweeney dans un message sur X (ex-Twitter).

Dans un autre message, il interpelle Tim Cook. « Salut Tim. Et si vous permettiez à nos clients communs d’accéder à Fortnite ? C’est juste une idée », écrit-il.

Hi Tim. How about if you let our mutual customers access Fortnite? Just a thought.

Dans le même temps, Tim Sweeney a critiqué la présence de jeux sur l’App Store qui se font passer pour Fortnite. Les jeux en question ont été validés par Apple. Il se trouve que le fabricant d’iPhone a au moins retiré un jeu qui a pour nom Fort Battle Royale Epic Shoot. « Les joueurs à la recherche d’une fausse version de Fortnite remplie de publicités sur l’App Store devraient plutôt essayer Epic Survival Battle Royale 3D Clash Squad Battle Royale 3D, approuvé par Apple », indique ironiquement le patron d’Epic Games.

Update: Apple has taken down Fort Battle Royale Epic Shoot. Players looking for a fake adware version of Fortnite on the App Store should instead try Epic Survival Battle Royale 3D Clash Squad Battle Royale 3D, approved by Apple. https://t.co/FfKD0jYYpS pic.twitter.com/rYGeXH5WId

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 15, 2025