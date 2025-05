Epic Games a soumis vendredi dernier Fortnite à Apple pour que le jeu revienne sur l’App Store américain afin d’y jouer sur iPhone et iPad. Face au silence d’Apple, l’entreprise a retiré sa première demande pour en soumettre une nouvelle, selon une annonce relayée par le leaker Shiina et confirmée par Tim Sweeney, patron d’Epic Games.

Tim Sweeney explique que Fortnite nécessite une mise à jour hebdomadaire chaque vendredi pour intégrer du nouveau contenu. Pour respecter ce calendrier et synchroniser les plateformes, Epic Games a retiré la version initiale et soumis une version actualisée à Apple. La première demande, restée sans réponse pendant plus de 120 heures, contraste avec les directives d’Apple, qui indiquent que 90 % des applications sont examinées en moins de 24 heures. Ce délai inhabituel suggère que le retour de Fortnite pose un défi pour Apple.

Un passé conflictuel avec Apple

En 2020, Apple avait banni le compte développeur d’Epic Games après que l’entreprise a contourné les règles de l’App Store en mettant en place des achats externes dans Fortnite sur iOS. Ces achats contournaient le système de paiement d’Apple. De fait, Apple ne touchait pas sa commission de 30 %. Le constructeur a donc retiré le jeu de l’App Store.

Cet incident a déclenché une bataille juridique de plusieurs années. Le compte principal d’Epic Games restant bloqué, l’entreprise a utilisé un compte de sa filiale en Suède afin de soumettre le jeu sur l’App Store américain. Ce compte sert déjà à proposer l’Epic Games Store et Fortnite en Europe.

Avant cette soumission, Tim Sweeney a mentionné des échanges avec Apple, sans toutefois préciser si la firme avait donné son feu vert. Le procès opposant Epic Games contre Apple a établi que le fabricant d’iPhone est dans son droit de maintenir le bannissement d’Epic Games et n’a pas l’obligation d’accepter Fortnite sur l’App Store. Pourtant, Epic Games tente de relancer son jeu aux États-Unis, profitant d’une nouvelle règle décidée par la justice, obligeant Apple à autoriser les développeurs à diriger les utilisateurs vers des options d’achat externes.

Un pari risqué pour Epic Games

Récemment, Tim Sweeney s’est dit « très surpris » si Apple choisissait de « braver la tempête géopolitique » en bloquant une application majeure comme Fortnite. Il estime qu’Apple pourrait hésiter à s’attirer les foudres de la juge supervisant l’affaire.

Pour l’instant, aucune décision d’Apple n’a été communiquée, laissant planer l’incertitude sur le retour de Fortnite sur iOS aux États-Unis. Cette situation illustre les tensions persistantes entre Epic Games et Apple, dans un contexte où les régulations évoluent et les enjeux commerciaux restent élevés.