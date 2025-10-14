Labubu, c’est ce petit personnage au sourire grimaçant devenu totalement iconique suite à un énorme effet de mode et de consommation de masse. En visite à Shanghai, Tim Cook a rencontré Kasing Lung, le créateur de ce jouet ultra populaire. La vidéo de cette rencontre, publiée sur le site de microblogging Weibo, est commentée par Tim Cook en personne : « Très heureux d’être de retour à Shanghai ! Ravi d’avoir rencontré le talentueux @龍家昇 (Kasing Lung) — son imagination et sa créativité artistique ont apporté tant de joie à des millions de personnes. J’ai adoré voir comment il conçoit ses personnages sur iPad Pro — y compris Labubu, qui arbore désormais son tout nouvel iPhone 17 Pro couleur Orange Cosmique ! » Tim Cook a aussi échangé quelques mots avec Wang Ning, le fondateur et CEO de Pop Mart, la société qui fabrique et vend le Labubu.

On notera que le Tim Cook ne manque jamais une occasion de mettre en avant les produits Apple, en l’occurence ici l’iPad Pro et l’iPhone 17 Pro. Suite à cette visite, l’action du groupe Pop Mart s’est envolée de 6% à la bourse de Shanghai avant de retomber à +2,3% en fin de journée.