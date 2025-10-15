Apple a présenté aujourd’hui le Vision Pro avec la puce M5, mais ceux qui ont déjà le premier modèle avec la puce M2 et espèrent une reprise pour avoir seulement la différence de prix à mettre vont être déçus. En effet, Apple ne reprend pas son casque d’origine.

Pas de reprise pour l’Apple Vision Pro M2

Quand Apple présente les nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, il est possible pour les clients existants de faire reprendre leur appareil pour acheter le nouveau par le biais du programme Apple Trade In. Par exemple, si vous voulez l’iPhone 17 et avez actuellement l’iPhone 16, Apple reprend votre iPhone 16 pour 525 €. Vous n’aurez donc plus qu’à mettre la différence pour acheter l’iPhone 17 au lieu de payer le prix fort.

Mais pour l’Apple Vision M2, dont la vente s’arrête aujourd’hui, ce n’est pas possible. Apple n’offre pas la possibilité de faire reprendre son Vision Pro M2 au moment d’acheter le nouveau modèle avec la puce M5. Ainsi, vous devez payer le prix fort, à savoir 3 699 euros. Le point « positif » est qu’Apple a baissé les prix de son casque cette fois-ci, puisque le modèle M2 sorti en 2024 coûtait 3 999 euros. Mais il est certain que 3 699 euros, cela reste une grosse somme pour la grande majorité des utilisateurs.