Des utilisateurs d’iPhone avec iOS 26 ont un problème d’activation au niveau d’iMessage, au point que leurs messages ont le statut « Non distribué » au moment de l’envoi. Apple reconnaît ce bug et explique comment le corriger.

Comment corriger le bug d’activation d’iMessage sur un iPhone avec eSIM

Concrètement, Apple fait savoir qu’iMessage peut avoir un problème d’activation sur les iPhone qui utilisent une eSIM plutôt qu’une carte SIM physique. Le service de messagerie peut ne pas s’activer correctement. Fort heureusement, il existe un moyen pour forcer l’activation.

Apple dit qu’il faut simplement se rendre dans Réglages > Apps > Messages, désactiver iMessage puis réactiver iMessage dans la foulée. Si tout se passe comme prévu, les utilisateurs d’iPhone avec une eSIM pourront normalement converser avec leurs proches sans problème. Il est bon de noter que tout le monde n’est pas concerné par ce bug, mais Apple a malgré tout jugé important de le signaler dans une fiche d’assistance sur son site.

Lorsque iMessage n’est pas correctement activé après la configuration d’une eSIM, les utilisateurs peuvent recevoir un statut « Non distribué », voir leurs messages envoyés sous forme de SMS/RCS dans des bulles vertes ou voir leurs iMessages envoyés à partir d’une adresse e-mail plutôt que d’un numéro de téléphone.