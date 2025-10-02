Si vous avez des problèmes pour activer iMessage sur votre iPhone avec votre numéro de téléphone depuis l’installation d’iOS 26, sachez que vous n’êtes pas les seuls. Apple propose une solution dans une fiche assistance.

Si vous ne parvenez pas à activer iMessage avec votre numéro de téléphone après la mise à jour vers iOS 26, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :

Les iMessages ne peuvent pas être envoyés et affichent le message « Non remis » ; ils ne peuvent pas non plus être reçus.

Les messages ne peuvent être envoyés et reçus que sous forme de SMS/RCS qui apparaissent avec des bulles vertes.

Les messages sont envoyés de manière inattendue à l’aide d’une adresse e-mail plutôt que d’un numéro de téléphone.

Le même numéro de téléphone peut s’afficher deux fois sous Réglages > Apps > Messages > Envoi et réception.

Comment corriger le bug d’activation d’iMessage sur iOS 26

Pour résoudre ce problème, Apple dit de retirer ou supprimer votre carte SIM inactive. Voici les étapes à suivre :