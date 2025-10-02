Bug d’activation d’iMessage sur iOS 26 : Apple donne la solution
- Jean-Baptiste A.
- 2 Oct 2025à 18:55
Si vous avez des problèmes pour activer iMessage sur votre iPhone avec votre numéro de téléphone depuis l’installation d’iOS 26, sachez que vous n’êtes pas les seuls. Apple propose une solution dans une fiche assistance.
Si vous ne parvenez pas à activer iMessage avec votre numéro de téléphone après la mise à jour vers iOS 26, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :
- Les iMessages ne peuvent pas être envoyés et affichent le message « Non remis » ; ils ne peuvent pas non plus être reçus.
- Les messages ne peuvent être envoyés et reçus que sous forme de SMS/RCS qui apparaissent avec des bulles vertes.
- Les messages sont envoyés de manière inattendue à l’aide d’une adresse e-mail plutôt que d’un numéro de téléphone.
- Le même numéro de téléphone peut s’afficher deux fois sous Réglages > Apps > Messages > Envoi et réception.
Comment corriger le bug d’activation d’iMessage sur iOS 26
Pour résoudre ce problème, Apple dit de retirer ou supprimer votre carte SIM inactive. Voici les étapes à suivre :
- Dans l’application Réglages, rendez-vous dans Données cellulaires.
- Si deux cartes SIM affichant le même numéro de téléphone apparaissent, identifiez celle qui n’est plus active. Si la carte SIM inactive est une carte SIM physique, retirez-la. Si la carte SIM inactive est une eSIM, appuyez sur « Supprimer l’eSIM » pour la supprimer.
- Une fois la carte SIM inactive supprimée, revenez à l’application Réglages et allez dans Apps > Messages > Envoi et réception
- Appuyez sur le numéro de téléphone affiché pour activer iMessage.
Non mais Allo!!! Vous réalisez le grand n’importe quoi qui préside chez Apple : voilà qu’après des mois de programme Bêta et de tests et vérifications approfondis (on peut l’espérer du moins!), IOS est installé d’office sur les nouveaux iphone 17 et proposé au téléchargement à des centaines de millions de possesseurs d’iPhones plus anciens. Et aujourd’hui tout bug, et on doit retirer notre carte SIM et faire des manipulations pour retrouver l’usage de iMessage, et je vous parle même pas de l’application Calendrier ou de Mail dont on se serait bien passé de la nouvelle mouture complètement ratée !!!! Mais virez-moi cette tête d’enclume de Tim Cook, c’est bon il a fait son temps !
Tout à fait d’accord 👍 !! Go woke ! Go broke !!