Avec iOS 19, Apple va bien entendu proposer des nouveautés, mais il faut aussi des améliorations au niveau de l’usage au quotidien pour satisfaire les utilisateurs. C’est pour cette raison qu’Apple demande à ses ingénieurs de faire le nécessaire pour que la mise à jour ait moins de bugs qu’iOS 18 et les versions précédentes.

Moins de bugs avec iOS 19 ?

Bloomberg indique :

Outre les ajouts d’IA et les changements d’interface, Apple pousse les ingénieurs à s’assurer que les versions de cette année soient plus fonctionnelles et moins sujettes aux bugs. Les mises à jour précédentes ont été critiquées pour des bugs et des nouveautés qui ne fonctionnaient pas toujours correctement.

Les bugs rencontrés actuellement par les utilisateurs sont divers et variés. Certains ont des problèmes d’autonomie, de surchauffe de l’iPhone, des ralentissements ici et là, des problèmes de connexion Wi-Fi, des applications qui plantent, Face ID qui ne fonctionne pas toujours et plus encore.

Le problème est que quelques-uns de ces bugs touchent une poignée d’utilisateurs et non la majorité. Il est donc plus délicat de connaître l’origine du problème pour le corriger.

Un autre souci n’est autre qu’Apple Intelligence. Plusieurs utilisateurs ont eu du mal à activer l’IA au niveau des réglages d’iOS 18, avec le téléchargement qui se bloque, même après un redémarrage de l’iPhone.

Apple a bien compris qu’il y avait des problèmes gênants au quotidien, d’où l’envie de corriger le tir avec iOS 19. Ce ne sera pas simple en tout cas, étant donné qu’il y aura une nouvelle interface. Et qui dit nouvelle interface dit nouveaux bugs à coup sûr. Espérons qu’Apple fera beaucoup de tests pour s’assurer que tout aille bien. La première bêta d’iOS 19 arrivera le 9 juin après la keynote de la WWDC 2025.