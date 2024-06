Apple va proposer aujourd’hui la première bêta d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad, juste après la keynote de la WWDC 2024. Plusieurs utilisateurs vont être tentés d’installer cette version pour tester les nouveautés. Mais il faut faire attention aux bugs.

Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, indique :

J’ai l’impression que de nombreuses fonctionnalités de la première bêta d’iOS 18 ont été intégrées à la hâte et que cette première version sera particulièrement buguée. En fait, certains s’étonnent que les premières bêtas soient publiées [aujourd’hui]. Comme je l’ai dit, les fonctions d’intelligence artificielle seront en version bêta, même au moment du lancement à l’automne.

Les rumeurs ont effectivement indiqué qu’iOS 18 aura le droit à beaucoup de nouveautés. Plusieurs d’entre elles concerneront l’intelligence artificielle (qui aura pour nom « « Apple Intelligence »). Mais d’autres sont également prévues sans un rapport avec l’IA. Il faut donc s’attendre à plusieurs bugs avec la première bêta.

Il est de toute façon déconseillé d’installer les premières bêtas sur son appareil principal (sauf ceux qui sont joueurs…). La raison est qu’il va falloir procéder à une restauration en cas de problème et c’est tout sauf une partie de plaisir.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d'iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.