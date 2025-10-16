Pour la treizième année consécutive (oui !), Apple domine le classement « Best Global Brands 2025 » publié par Interbrand, qui évalue les entreprises selon leur valeur, leur influence et la solidité de leur image. La firme de Cupertino conserve la première place avec une valorisation estimée à 460,9 milliards de dollars, soit tout de même un léger recul de 4 % par rapport à l’an dernier. La firme de Cupertino devance Microsoft (+10 %, 388,5 milliards), Google (+9 %, 317,1 milliards), Amazon (+7 %, 219,9 milliards) et Samsung, en baisse de 10 % à 90,5 milliards.

Nvidia, la progression fulgurante de l’année

Si les géants historiques conservent leur position, Nvidia signe la plus forte croissance de l’année. Le spécialiste des processeurs graphiques et de l’intelligence artificielle bondit de 116 %, atteignant une valeur de marque de 43,2 milliards de dollars ce qui lui permet de se hisser à la 15ᵉ place du classement. C’est évidemment un symbole fort de l’essor de l’IA, ainsi que le souligne Gonzalo Brujó, CEO d’Interbrand : « Les services numériques et l’intelligence artificielle créent des gagnants plus vite que jamais. »

A noter que douze nouvelles marques font leur entrée dans le top 100, dont Qualcomm, Dell et Shopify, tandis que des noms comme Electronic Arts, LG ou WhatsApp rejoignent la catégorie « Brands to Watch » (marques à surveiller). Ensemble, les 100 marques les plus puissantes représentent désormais 3,6 billions de dollars de valeur cumulée (ou 3600 milliards de dollars), soit une hausse de 150 milliards en un an. Un signe que l’innovation reste la clé du succès dans un monde économique en pleine mutation.