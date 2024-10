Et de trois ! Apple se positionne en tête d’un classement des marques pour la troisième fois de l’année (au cas où l’on aurait un doute sur la position de leader peut-être…). L’édition 2024 du classement Best Global Brands d’Interbrand marques les 25 ans de ce classement des marques qui fait aujourd’hui référence. Au cours de cette longue période, 185 marques ont figuré dans le classement d’Interbrand, mais 85 ont depuis disparu, y compris des noms connus comme Kodak et Nokia. Gonzalo Brujó, le CEO d’Interbrand, note que les marques ont largement été influencées par l’apparition des réseaux sociaux (des milliards de messages et de publications créés quotidiennement), générant des effets de viralité qui n’existaient pas ou peu dans les années 90 et au début des années 2000.

Sans surprise donc, le 25ème classement des marques place une nouvelle fois la firme de Cupertino en tête, la marque Apple étant valorisée à 488,9 milliards de dollars, devant les 352 milliards de Microsoft, les 298 milliards d’Amazon, les 291 milliards de Google et les 100,8 milliards de Samsung. Greg Silverman d’Interbrand note que l’approche délibérée d’Apple envers l’IA, alignée sur ses valeurs fondamentales, permet de consolider une confiance à long terme, une stratégie qui a été privilégiée à la recherche de profits sur le court terme. Ce positionnement stratégique assez singulier (surtout quand on le compare au cynisme assez évident d’un OpenAI) a permis (entre autres) à AAPL de progresser de 20 % en 2024.