Décidément, il semble que ce soit la saison du classement des marques, ou plutôt du classement de la valeur des marques. On apprenait hier qu’Apple était en tête du traditionnel classement Brand Finance avec une valeur de marque avoisinant les 600 milliards de dollars, une donnée en quelque sorte confirmée par le WIPO (World Intellectual Property Office ou Bureau Mondial de la Propriété Intellectuelle) qui a calculé qu’en 2024, et alors même que l’année n’est pas encore terminée, la valeur mondiale de toutes les marques dans le monde atteint 13 000 milliards de dollars, et que les marques américaines représentaient 45% de ce montant global pharaonesque, soit près de 6000 milliards de dollars (presque trois fois le total de valeur des marques chinoises et 5 fois le total des marques japonaises).

Le WIPO confirme aussi que les 4 premières marques américaines en valeur et dans l’ordre sont Apple, Microsoft, Google et Amazon. Alors OK, l’Apple Vision Pro fait un four et les iPhone 16 se vendent peut-être un peu plus mal que leurs prédécesseurs, mais Apple reste tout de même la marque numéro un dans le monde.