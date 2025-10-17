Martin Scorsese est une légende vivante du cinéma américain, à qui l’on doit quelques uns des plus beaux chefs d’œuvre du 7ème art, dont Taxi Driver, Les affranchis, Casino, Le Loup de Wall Street, Aviator, Silence ou bien encore l’excellent Killers of the Flower Moon (disponible sur Apple TV). La série documentaire Mr.Scorsese cherche avant tout l’humain derrière la légende : « Monsieur Scorsese explore les multiples facettes du réalisateur, de son extraordinaire carrière à son histoire personnelle hors du commun. Ayant profité d’un accès exclusif et illimité aux archives privées de Scorsese, la série documentaire s’articule autour de discussions approfondies avec ce dernier et d’entrevues inédites avec son entourage et ses complices, dont Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks et Rodrigo Prieto, ainsi que ses enfants, sa femme Helen Morris et des amis de jeunesse. «

Les épisodes de cette docu-série passionnante sont signés de la réalisatrice Rebecca Miller (The Ballad of Jack and Rose, Addicted to Romance). La richesse voire le caractère inédit de nombreux documents audio ou vidéos montrés dans la série devrait forcément attirer les millions d’admirateurs du réalisateur américain, qui à 82 ans ne semble toujours pas près de raccrocher la caméra. Les 5 épisodes de Mr. Scorsese sont immédiatement disponibles sur Apple TV (+). Ceux qui voudraient corriger leur filmographie de Scorsese peuvent toujours trouver leur bonheur sur cette page.