A peine présentés que les iPad Pro M5 sont déjà disponibles à la précommande en France. Pour rappel l’iPad Pro M5 se distingue par une architecture interne profondément remaniée : alimenté par la puce M5, il intègre un processeur variant entre 9 cœurs (modèles 256/512 Go) et 10 cœurs (modèles 1/2 To), associé à un GPU à 10 cœurs et des Neural Accelerators pour accélérer les tâches d’intelligence artificielle. La tablette dispose de 12 Go de RAM sur les configurations de base et 16 Go sur les versions haut de gamme, avec une bande passante mémoire de 153 Go/s. Côté connectivité, l’appareil inaugure la puce N1 pour offrir la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, tandis que les modèles cellulaires embarquent le modem C1X pour un gain de 50 % de vitesse en données mobiles.

L’écran Ultra Retina XDR OLED Tandem (11″ ou 13″) conserve un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz et adopte une option de verre nano-texture sur les modèles 1 To et 2 To pour réduire les reflets. Il offre une luminosité maximale de 1 600 nits en HDR. En photo, l’iPad Pro M5 conserve une caméra arrière 12 MP, et une caméra frontale TrueDepth orientée paysage. Le système vidéo profite en outre d’un moteur matériel capable de décharger les tâches 8K, ProRes et AV1.

Enfin, cette génération mise aussi sur la rapidité : la recharge permet d’atteindre 50 % en 30 minutes avec un adaptateur 40 W, et iPadOS 26 apporte des fonctions avancées pour exploiter pleinement la puissance de l’engin.

Voici les différents modèles disponibles en préco :

iPad Pro 11 pouces :

Modèle Wi-Fi :256 Go – 1119 € : Amazon – Fnac / 512 Go – 1369 € : Amazon – Fnac / 1 To – 1849 € : Fnac – Boulanger

Modèle Wi-Fi + Cellular : 256 Go – 1369 € : Fnac – Darty / 512 Go – 1619 € : Fnac – Darty / 1 To – 2099 € : Fnac – Darty

iPad Pro 13 pouces :

Modèle Wi-Fi : 256 Go – 1469 € : Fnac – Darty / 512 Go – 1719 € : Fnac – Darty / 1 To – 2199 € : Amazon – Fnac

Modèle Wi-Fi + Cellular : 256 Go – 1719 € : Fnac – Darty / 512 Go – 1969 € : Fnac – Darty / 1 To – 2449 € : Fnac – Darty