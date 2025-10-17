Les chiffres sont tombés : l’Apple Silicon M5 est une bombe. Doté des cœurs les plus puissants que l’on puisse trouver sur le marché (PC compris), le nouveau processeur d’Apple n’a pas d’égal, et le plus beau sans doute est bien qu’on le trouve aussi dans la dernière gamme d‘iPad Pro, et même dans le Vision Pro. Le M5 ne serait pas la seule arme massive d’Apple : si l’on en croit Jason Cross, journaliste chez Macworld, le M5 et le A19 Pro partageraient de grandes similarités en terme d’architecture. « Apple n’a pas donné de détails techniques précis ni de benchmarks pour la M5, mais d’après ce qu’elle a révélé, il semble qu’il (le M5) s’agisse essentiellement d’une puce A19 Pro dotée de plus de cœurs », explique le journaliste .

Les ressemblances sont nombreuses en effet : le M5 bénéficie de 30% de bande passante mémoire supplémentaire… tout comme le A19 Pro. Le NPU intégré à chaque cœur de GPU afin de booster considérablement les calculs d’IA, c’est aussi sur les deux puces. idem encore pour l’archi CPU consistant en quatre cœurs hautes performances et six cœurs à haute efficacité, au point que Cross juge que le M5 utilise exactement le même design CPU que le A19 Pro, à la seule différence de caches plus importants et surtout plus rapides.

Ces similarités profiteraient avant tout aux développeurs : ces derniers feraient face à des architectures très proches, ce qui devrait sensiblement réduire le temps de développement. Ne manque donc plus qu’à accompagner cette surpuissance processeur d’une IA digne de ce nom, ce qui semble finalement plus compliqué à faire pour Apple que de développer des processeurs dignes de calculateurs scientifiques.