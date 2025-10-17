Les premiers benchmarks de la puce M5 d’Apple que l’on retrouve dans le nouveau MacBook Pro ont fait leur apparition, montrant un vrai gain au niveau des performances pour ce qui concerne le processeur.

La puce Apple M5 est devant sur Geekbench

Un benchmark sur Geekbench révèle que la puce Apple M5 obtient un score de 4 263 avec un seul cœur du CPU, soit un gain d’environ 13 % par rapport à la génération précédente. C’est simple, il s’agit du meilleur score sur Geekbench, tout processeur pour PC ou Mac confondu. Voici le top 5 :

Apple M5 (MacBook Pro 14 pouces) : 4 263

4 263 Apple M4 Max (MacBook Pro 16 pouces) : 3 914

3 914 Apple M4 Pro (MacBook Pro 16 pouces) : 3 871

3 871 Apple M4 (Mac mini) : 3 784

3 784 AMD Ryzen 9950X3D : 3 399

Sans surprise, un benchmark de la puce Apple M5 pour l’iPad Pro affiche un résultat similaire, à savoir 4 175.

En ce qui concerne l’usage de tous les cœurs du processeur, la puce Apple M5 obtient le score de 17 862. Cela représente un gain de 21 % par rapport au MacBook Pro M4. La puce est plus performante que la puce M3 Pro et se veut similaire à la puce M1 Ultra.

Voici quelques-uns des scores avec tous les cœurs du processeur :

M4 Max (MacBook Pro 16 pouces) : 25 645

25 645 M1 Ultra (Mac Studio) : 18 405

18 405 M5 (MacBook Pro 14 pouces) : 17 862

17 862 M3 Pro (MacBook Pro 14 pouces) : 15 257

15 257 M4 (MacBook Pro) : 14 726

Apple a annoncé les MacBook Pro M5, Vision Pro M5 et iPad Pro M5 en début de semaine. Les précommandes sont déjà lancées, la commercialisation se fera le 22 octobre.