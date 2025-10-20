Bonne nouvelle pour les amateurs de football nord-américain : après avoir déjà baissé les tarifs de l’abonnement pour la fin de la saison (aussi bien pour les anciens que les nouveaux abonnés), Apple TV proposera désormais gratuitement les playoffs de la Major League Soccer 2025 à tous ses abonnés, sans qu’il soit même nécessaire de souscrire au MLS Season Pass. Cette initiative vise évidemment à renforcer la visibilité du partenariat exclusif entre Apple et la ligue américaine, tout en attirant de nouveaux abonnés avant la saison 2026.

Une stratégie pour séduire les fans de Foot

Comme l’an dernier, cette opération promotionnelle permettra donc aux utilisateurs d’Apple TV de suivre l’intégralité des matchs éliminatoires, dont les premières rencontres débuteront le 22 octobre avec les Wild Card Games : Chicago Fire FC affrontera Orlando City à l’Est, tandis que Portland Timbers défiera Real Salt Lake à l’Ouest. Les vainqueurs rejoindront ensuite les séries au meilleur des trois matchs avant la grande finale de la MLS Cup prévue le 6 décembre prochain. En parallèle, certaines rencontres seront également diffusées sur Fox Sports aux États-Unis et TSN/RDS au Canada (en France, Apple TV reste le seul canal d’accès).

Pour rappel, Apple TV vient tout juste d’annoncer l’acquisition des droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis tandis que certains matchs de la NBA seront retransmis en direct et en réalité immersive sur le Vision Pro, confirmant ainsi l’ambition du californien de devenir un acteur incontournable du « streaming sportif mondial »,