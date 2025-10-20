En plus de proposer la gestion de la transparence de Liquid Glass, la bêta 4 d’iOS 26.1 propose une option qui désactive le lancement de la caméra de l’iPhone lorsque vous effectuez un balayage vers la gauche au niveau de l’écran d’accueil.

Un réglage qui va être fort utile sur iPhone et iPad

Cela fait des années maintenant qu’Apple propose ce comportement par défaut sur l’écran de verrouillage de l’iPhone ou de l’iPad : si vous faites un balayage vers la gauche, alors la caméra se lance et vous pouvez rapidement prendre une photo ou une vidéo.

Le problème est que ce comportement fait doublon avec le raccourci pour lancer l’appareil photo en bas à droite de l’écran (bien que celui-ci soit maintenant personnalisable). S’ajoute à cela le fait que vous pouvez de temps en temps lancer la caméra avec ce geste de « swipe » sans le vouloir.

Avec la bêta 4 d’iOS 26.1, disponible maintenant pour les développeurs, Apple propose une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d’activer ou de désactiver ce geste de balayage sur l’écran de verrouillage pour lancer la caméra. L’avantage ici est qu’il s’agit d’une option et chacun peut donc décider de garder le comportement existant et le désactiver.

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClor — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

La bêta 4 d’iOS 26.1 est pour le moment disponible auprès des développeurs. La bêta publique équivalente devrait arriver demain. Quant à la version finale, ce sera probablement d’ici la fin du mois ou au début de novembre.