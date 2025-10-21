Le célèbre photographe Tyler Stalman s’est attelé à la revue du système photo du nouvel iPhone Air après avoir testé l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro. Apple prétend que l’appareil unique arrière intègre « un total de quatre objectifs dans votre poche » — 26 mm, 28 mm, 35 mm et 52 mm — une proposition digne des reflex hybrides. Stalman rassure d’emblée : pour les clichés en mode 1x, « la plupart des utilisateurs ne verront pas de différence significative » par rapport à l’iPhone 17 Pro. Il signale toutefois un flou léger en bord de cadre : « Cela semble être un artefact étrange qui n’apparaît pas beaucoup. Je ne veux pas le surévaluer, mais je l’ai trouvé. Je veux m’assurer que vous en êtes conscient. »

Les compromis d’un modèle non-Pro

Le photographe identifie certains compromis, comme une distance minimale de mise au point supérieure à celle du Pro ou bien encore l’absence d’objectif macro dédiée et l’absence de téléobjectif — autant de concessions assez perceptibles lors de prises de vue sur de sujets très rapprochés. De plus, l’iPhone Air ne prend pas en charge le format ProRAW ni Apple Log, et se trouve limité au port USB 2 alors que le modèle Pro monte à l’USB 3. « Ce sont des fonctionnalités professionnelles que je regrette en tant que photographe pro » se résigne Stalman, mais évidemment, ces fonctionnalités ne concernent pas vraiment l’utilisateur lambda.

Au final, les conclusions de Stalman sont claires : l’iPhone Air offre une qualité remarquable pour un usage courant en photo et vidéo, mais les créateurs exigeants repéreront probablement les limites de l’appareil. Avec ses fonctions comme Center Stage, la qualité de sa caméra frontale et de sa capture vidéo, le modèle séduit largement. Les amateurs de bons « photophones » devront toutefois bien réfléchir à leur besoin avant peut-être de passer à la gamme Pro pour un usage véritablement professionnel.