Le projet d’Apple de proposer un grand iPad pliable rencontre d’importants obstacles de développement, ce qui pourrait retarder son lancement. Prévu initialement pour 2028, cette tablette hybride pourrait ne pas voir le jour avant 2029, voire plus tard, en raison de défis liés à son poids, sa technologie d’affichage et son coût élevé, comme le révèle Bloomberg.

Des problèmes de développement pour l’iPad pliable

Au cœur de l’iPad pliable se trouve un écran OLED d’environ 18 pouces, développé en partenariat avec Samsung, qui vise à minimiser le pli central. Cependant, la complexité et le coût de cette technologie ont fait grimper le prix estimé de l’appareil à environ 3 000 $, soit le triple d’un iPad Pro de 13 pouces.

Le poids est une autre préoccupation majeure pour les ingénieurs d’Apple. Les prototypes actuels, connus en interne sous le nom de code J312, pèsent environ 1,6 kg, un poids similaire à celui d’un MacBook Pro et bien supérieur à celui des iPad Pro actuels. Lorsqu’il est fermé, l’appareil ressemble à un ordinateur portable avec son boîtier en aluminium, mais ne dispose pas d’écran externe.

L’initiative d’Apple vise à relancer une gamme iPad en perte de vitesse, 15 après son lancement par Steve Jobs. Alors que les ventes ont ralenti ces dernières années, un iPad pliable réussi permettrait de rivaliser sur un marché où des concurrents comme Samsung, Google ou Huawei sont déjà installés.

Huawei MateBook Fold

Cependant, le produit d’Apple présenterait des similitudes avec le MateBook Fold de Huawei, un appareil de 18 pouces déjà disponible en Chine pour environ 2 900 €, qui est plus léger d’environ 450 grammes par rapport aux prototypes existants de l’iPad pliable. Face à ces défis techniques et à la concurrence existante, certaines personnes impliquées dans le développement de la tablette d’Apple se montrent incertaines quant à sa commercialisation future.