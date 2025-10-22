Apple TV poursuit sa lancée dans le domaine du thriller haut de gamme avec le retour de l’une de ses séries les plus marquantes de la plateforme, Hijack. Portée par un très bon Idris Elba, la série reviendra sur le service de streaming d’Apple le 14 janvier 2026. Après un premier opus haletant en temps réel, où un vol de sept heures entre Dubaï et Londres virait au cauchemar, cette seconde saison change de décor : l’action se déroulera cette fois à bord d’un train, ce qui promet évidemment un nouveau huis clos tout aussi explosif que la saison 1. Un premier teaser dévoilé sur les réseaux sociaux laisse entrevoir une atmosphère toujours aussi nerveuse

Apple TV, la nouvelle référence de la série thriller

Depuis quelques mois, Apple renforce son catalogue de thrillers « premium », avec des productions de premier plan telles que The Last Frontier, Down Cemetery Road ou bien encore le très attendu The Savant. Très efficace et doté d’un scénario convaincant (sans oublier la très bonne prestation d’Elba), Hijack s’est rapidement imposée comme un succès critique et populaire lors de sa première diffusion en 2023. Avec cette saison 2, Apple TV espère donc confirmer ce succès, alors même que la plateforme aligne déjà les grosses sorties depuis la rentrée de septembre (The Lost Bus, Slow Horses saison 5, Smoke, The Last Frontier) sans oublier le très attendu Pluribus (signé par le créateur de Breaking Bad), qui sera disponible sur la plateforme le 7 novembre prochain.