Finis les tâtonnements pour ouvrir une porte de chambre hôtel avec son iPhone. Une nouvelle norme de certification pour la technologie NFC vient d’être annoncée, promettant de quadrupler sa portée de lecture. Cette avancée devrait rendre les interactions sans contact, comme le déverrouillage des portes, plus rapides et plus fiables sur les futurs appareils Apple.

De 5 à 20 millimètres : une différence majeure

Le NFC Forum a officialisé la Certification Release 15 (CR15) qui fait passer la portée de lecture maximale certifiable de seulement 5 mm à 20 mm. Cette augmentation est significative et vise à améliorer l’expérience utilisateur en exigeant un alignement beaucoup moins précis entre l’appareil et le lecteur.

Il est important de noter que cette amélioration ne sera pas logicielle. Seuls les futurs modèles d’iPhone et d’Apple Watch équipés d’une nouvelle puce NFC pourront en bénéficier. Les appareils actuellement sur le marché conserveront leur portée limitée.

Des usages quotidiens simplifiés pour les utilisateurs Apple

Concrètement, pour les détenteurs d’appareils Apple, cette nouveauté pourrait permettre d’activer des serrures de portes de chambres d’hôtel, de maison ou de voiture à une plus grande distance. Plus besoin de coller son appareil à la serrure pour que la connexion s’établisse. Des technologies comme HomeKit ou l’intégration des clés d’hôtel dans l’application Cartes deviendraient ainsi plus rapides et plus fiables au quotidien.

Malgré cette portée étendue, le NFC conservera son avantage en matière de sécurité. Cela restera une technologie de communication à très courte portée, bien plus sécurisée que des alternatives comme le Bluetooth ou l’Ultra Wideband.

Apple étant un membre actif du NFC Forum aux côtés d’autres géants comme Google, il est très probable que l’entreprise ait participé à l’élaboration de cette nouvelle norme. Maintenant que le processus de certification est disponible, les premiers appareils compatibles avec cette portée de 20 mm pourraient arriver sur le marché dans les prochains mois. Une disponibilité sur les iPhone 18 est donc envisageable.