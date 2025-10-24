Apple TV a publié il y a quelques heures un film documentaire (1h35 minutes) profondément personnel et touchant, Stiller & Meara: Nothing Is Lost, consacré à Jerry Stiller et Anne Meara, qui ne sont autre que les parents de l’acteur et réalisateur américain Ben Stiller (à qui l’on doit la superbe série Severance). Bien avant de devenir mondialement connu grâce à Seinfeld ou King of Queens, Jerry Stiller formait avec son épouse un duo comique emblématique des années 60 et 70, un couple mythique du stand-up américain de l’époque.

Entre souvenirs familiaux et héritage culturel

Dans Stiller & Meara: Nothing Is Lost , Ben Stiller et sa sœur plongent dans des archives inédites — journaux intimes, enregistrements et entretiens oubliés — pour redonner vie à l’histoire de leurs parents tout en explorant la frontière souvent floue entre création, famille et transmission. L’acteur et réalisateur confie : « Je me sens très chanceux de collaborer à nouveau avec l’équipe d’Apple TV+, cette fois sur un projet profondément personnel pour moi et ma famille. C’est un honneur de célébrer mes parents, tels que je les ai connus enfant et tels que je les redécouvre aujourd’hui à travers ce film. »

Après le succès critique de la série Severance, produite et réalisée en partie par Stiller, cette nouvelle création confirme la forte « complicité » entre Ben Stiller et Apple. Il faut dire que le prestige actuel d’Apple TV tient en partie sur la qualité de séries comme Severance, et qu’Apple a donc intérêt à choyer ses meilleurs créateurs de contenus. Stiller & Meara: Nothing Is Lost est immédiatement disponible sur la plateforme de streaming Apple TV.