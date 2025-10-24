Les appareils Apple, comme l’iPhone, l’iPad et le Mac, peuvent générer une instabilité notable sur les réseaux Wi-Fi, créant des micro-coupures et des lags. Le chercheur en réseaux Christoff Visser a identifié le coupable : le protocole AWDL (Apple Wireless Direct Link) qui gère des fonctionnalités comme AirDrop. Cette technologie pour transférer des données entre appareils perturbe le réseau sans fil.

AWDL, le protocole d’Apple qui sabote les bonnes pratiques réseau

Lors de la conférence RIPE 91, Christoff Visser a partagé son expérience personnelle : un « bégaiement rythmique très étrange » en écoutant de l’audio sur son iPad. Intrigué, il a mené des tests qui ont révélé une latence variant brutalement de 3 à 90 millisecondes sur un réseau local normalement stable. Après avoir écarté un défaut matériel, ses recherches ont pointé vers le protocole AWDL.

Ce protocole écoute en permanence pour détecter d’éventuelles connexions AirDrop. Pour cela, il privilégie des canaux Wi-Fi spécifiques, dits « sociaux » : le canal 6 pour la bande 2,4 GHz et les canaux 44 et 149 pour la bande 5 GHz. Le problème survient lorsque votre réseau est configuré sur un canal différent et moins encombré, ce qui est pourtant une bonne pratique. L’appareil Apple va alors périodiquement changer de canal Wi-Fi pour écouter sur les canaux sociaux avant de revenir, créant ainsi les saccades. Comme le résume Christoff Visser, choisir un canal vide est « une grave erreur » dans un environnement Apple.

Sacrifier des fonctionnalités ou adopter les canaux Wi-Fi d’Apple ?

Une solution évidente serait de désactiver l’AWDL (c’est possible avec la commande sudo ifconfig awdl0 down dans le Terminal sur Mac), mais cela priverait les utilisateurs de fonctions essentielles de l’écosystème Apple comme AirDrop ou l’utilisation d’un iPad en tant qu’écran secondaire pour un Mac. Pour le chercheur, cette approche est irréaliste : « allez-vous vraiment dire aux utilisateurs de votre réseau : n’utilisez pas les fonctionnalités de ces appareils Apple. Ce n’est pas vraiment une solution »

La seule alternative viable, bien que paradoxale, consiste donc à suivre « la méthode Apple » : configurer son réseau Wi-Fi sur les mêmes canaux que tout le monde. Bien que Christoff Visser admette que pour un usage courant, l’impact reste limité, il s’inquiète des conséquences futures. Le cloud gaming et le streaming en haute qualité (4K HDR à 120 FPS) sont de plus en plus sensibles à la moindre perte de paquets ou augmentation de latence.

Cette situation met le chercheur mal à l’aise car elle promeut de mauvaises pratiques réseau, comme le fait de ne pas utiliser les meilleurs canaux pour réellement améliorer l’expérience de l’utilisateur final. Il recommande donc à contrecœur d’utiliser les canaux préférés d’Apple, espérant que cette explication aidera les fournisseurs d’accès à Internet à diagnostiquer les problèmes de leurs clients.