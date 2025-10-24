Apple a convié plusieurs développeurs à son Developer Center à Cupertino afin de parler du Vision Pro et notamment des expériences multimédias que l’on retrouve sur le casque. Cela coïncide avec la sortie cette semaine du Vision Pro M5.

Une conférence à l’Apple Park pour le Vision Pro

L’événement d’Apple s’est tenu sur deux jours. Voici comment le fabricant l’a présenté :

Au cours de cette diffusion en direct du premier jour, nous vous montrerons comment visionOS 26 peut vous aider à raconter des histoires immersives et interactives percutantes. Vous apprendrez à structurer vos idées créatives pour des formats tels que Apple Immersive Video et découvrirez des exemples concrets tirés de productions passées. Vous découvrirez comment concevoir des interactions spatiales et raconter des histoires qui font participer le public à votre expérience. Et vous apprendrez à utiliser SharePlay et les Personas spatiaux pour aider les gens à se connecter à vos idées. Le deuxième jour, nous nous plongerons dans Apple Immersive Video et Apple Spatial Audio. Vous découvrirez comment créer des expériences médiatiques entièrement nouvelles, vous familiariserez avec Apple Immersive Video, explorerez de nouveaux flux de travail de production et vous plongerez dans les précédentes productions Apple Immersive.

Il se trouve qu’Apple a proposé une diffusion de son événement, c’est à retrouver sur YouTube. La vidéo du jour 1 est disponible ici et celle du jour 2 est accessible ici. L’ensemble dure 10 heures.

Apple espère de nouvelles applications pour visionOS

Ce choix d’inviter les développeurs n’est pas anodin : Apple espère réellement que de plus en plus de personnes vont créer des applications pour le Vision Pro. Ce rendez-vous fut l’occasion de présenter plusieurs éléments de développement en rapport avec visionOS. Il faudra voir maintenant si cela va pousser les développeurs à créer des applications ou s’ils ignoreront le casque.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro coûte 3 699 €. Cela représente une baisse de prix de 300 € par rapport au modèle d’origine qui avait la puce M2.