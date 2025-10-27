Apple semble préparer quatre nouvelles applications pour iPad, à savoir Compressor, Motion, MainStage et Pixelmator Pro. Toutes sont déjà disponibles sur Mac.

Bientôt Pixelmator Pro, Motion, Compressor et MainStage sur iPad

MacRumors a repéré de nouveaux identifiants d’applications sur l’App Store en rapport avec Apple qui suggèrent l’arrivée prochaine de ces quatre applications. Elles ne sont pas encore disponibles au téléchargement, mais leur arrivée semble imminente.

Si vous ne les connaissez pas, voici chaque application :

Compressor est une application d’encodage vidéo avancée qui s’intègre avec Final Cut Pro et Motion pour offrir plus de puissance et de flexibilité lors de l’exportation de projets. Elle permet de personnaliser les réglages de sortie, d’encoder des fichiers dans une large gamme de formats professionnels et de les préparer pour diverses plateformes.

est une application d’encodage vidéo avancée qui s’intègre avec Final Cut Pro et Motion pour offrir plus de puissance et de flexibilité lors de l’exportation de projets. Elle permet de personnaliser les réglages de sortie, d’encoder des fichiers dans une large gamme de formats professionnels et de les préparer pour diverses plateformes. Motion est une application de création d’animations graphiques conçue pour créer des titres animés, des transitions et des effets visuels complexes en 2D, 3D et 360 degrés. Pensée comme un complément à Final Cut Pro, elle permet de produire des compositions sophistiquées qui peuvent être directement publiées et utilisées dans des projets de montage vidéo.

est une application de création d’animations graphiques conçue pour créer des titres animés, des transitions et des effets visuels complexes en 2D, 3D et 360 degrés. Pensée comme un complément à Final Cut Pro, elle permet de produire des compositions sophistiquées qui peuvent être directement publiées et utilisées dans des projets de montage vidéo. MainStage transforme un Mac en une station de travail audio optimisée pour les performances en direct, offrant la puissance et les sons de Logic Pro dans une interface conçue pour la scène. Les musiciens peuvent l’utiliser pour gérer leur matériel, accéder à une vaste collection de plug-ins et de sons, et organiser leurs configurations de concert.

transforme un Mac en une station de travail audio optimisée pour les performances en direct, offrant la puissance et les sons de Logic Pro dans une interface conçue pour la scène. Les musiciens peuvent l’utiliser pour gérer leur matériel, accéder à une vaste collection de plug-ins et de sons, et organiser leurs configurations de concert. Pixelmator Pro est un éditeur d’images tout-en-un qui combine des outils de retouche photo, de graphisme vectoriel et de peinture numérique. Il est reconnu pour son interface intuitive et son utilisation de l’intelligence artificielle pour des tâches comme la suppression d’arrière-plan ou l’amélioration de la résolution.

Il faut savoir qu’il existe déjà l’application Pixelmator sur iPad, mais il s’agit de la version standard. Ici, il est question de Pixelmaltor Pro. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a racheté l’équipe derrière Pixelmator.

À voir donc quand les applications seront annoncées. Cela pourrait être une question de jours ou de semaines.