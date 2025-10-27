L’application Spotify sur Apple TV a longtemps été considérée comme une expérience de second ordre par ses utilisateurs. Avec une refonte complète développée nativement pour tvOS, le service de streaming musical promet désormais une application plus rapide, visuelle et intelligente, visant à corriger ses lacunes passées. Cette nouvelle version est actuellement en cours de déploiement sur l’App Store.

Spotify sur Apple TV s’améliore réellement

Spotify abandonne son ancienne application pour Apple TV, souvent perçue comme un simple portage maladroit, au profit d’une reconstruction totale. Ce n’est pas une simple mise à jour cosmétique, mais une refonte structurelle basée sur les retours des utilisateurs pour offrir une navigation plus fluide et une interface moderne, conçue spécifiquement pour le grand écran.

Cette mise à jour propose plusieurs fonctionnalités clés qui manquaient, rapprochant ainsi l’expérience Spotify de celle proposée par Apple Music. L’amélioration de la lecture est au cœur de cette refonte avec un meilleur contrôle à distance via Spotify Connect et l’intégration des recommandations du DJ basé sur l’intelligence artificielle.

Surtout, cette version apporte des ajouts très attendus pour enrichir l’utilisation sur un téléviseur :

Gestion complète de la file d’attente.

Affichage des paroles en temps réel.

Lecture des clips vidéo et des podcasts au format vidéo.

Contrôle de la vitesse de lecture pour les podcasts.

From new ways to watch video to even more personalized recommendations, our Spotify listening experience on Apple TV just got better. Take a look. pic.twitter.com/9GtgCH7lL3 — Spotify News (@SpotifyNews) October 27, 2025

Cette nouvelle version de Spotify pour Apple TV est disponible au téléchargement sur l’App Store. Pour les utilisateurs qui ne procèdent pas à une installation manuelle, la mise à jour se fera automatiquement sur leurs appareils d’ici la mi-novembre, comme l’indique le service de streaming.