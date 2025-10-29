Si l’on en croit les résultats tout récents de DXOMARK, les deux modèles d’Apple — l’iPhone 17 et l’iPhone Air — affichent des performances visuelles équivalentes, chacun de ces appareils obtenant une 25ᵉ place dans la liste des meilleurs écrans de smartphone. Ce classement confirme donc une constance dans la qualité d’affichage proposée par Apple sur ses appareils.

Analyse détaillée des performances d’affichage

Chacun des deux smartphones récolte les mêmes sous-scores : 154 points sur 164 pour la lisibilité, 155 sur 167 pour les couleurs, 140 sur 167 pour la vidéo, et un impressionnant 163 sur 164 pour la réactivité tactile. Ces résultats soulignent une forte homogénéité des écrans même entre des modèles positionnés différemment dans la gamme. Parmi les aspects positifs, on retient une excellente tenue à la réflexion ambiante, une colorimétrie bien maîtrisée, et des temps de réponse tactiles parmi les meilleurs. Les bémols portent sur la luminosité maximale lors de la lecture de vidéos SDR (faible résolution) et sur quelques réglages automatiques qui peuvent freiner la visibilité dans des conditions de faible éclairage.

Quelle signification pour l’utilisateur ?

Pour l’utilisateur, l’équivalence entre l’iPhone 17 et l’iPhone Air au niveau de l’écran signifie qu’il n’y aura pas besoin de considérer la qualité d’affichage comme un critère permettant de départager les deux modèles. Le choix pourra donc se faire sur d’autres critères comme les dimensions, l’autonomie, la qualité du bloc photo ou bien encore le tarif. Dans un marché toujours plus concurrentiel, cette constance dans l’affichage permet à Apple de rester compétitif, même si l’écart avec les ténors du marché reste tout de même notable.