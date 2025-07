Les iPhone 16 Pro et Pro Max avaient « la plus fine bordure jamais vue sur un produit Apple » comme l’indiquait le fabricant et ce serait la même chose cette année pour les iPhone 17 et 17 Air.

Des bordures très fines pour tous les iPhone 17

D’après le leaker Digital Chat Station, tous les iPhone 17, y compris le modèle de base et le nouvel iPhone 17 Air, arboreront des bordures ultra-fines autour de l’écran. Jusqu’à présent, cette caractéristique était réservée aux iPhone 16 Pro. Cette uniformisation sera positive pour les utilisateurs qui veulent avoir ce type de bordures sans acheter obligatoirement un modèle Pro.

Apple avait déjà mis en avant cette avancée pour l’iPhone 16 Pro : « La nouvelle gamme Pro intègre la plus fine bordure jamais vue sur un produit Apple et inaugure des écrans plus grands : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max – le plus grand écran d’iPhone jamais créé ». Cette tendance semble se confirmer pour la prochaine génération, avec des tailles d’écran revues à la hausse.

Des écrans agrandis et des améliorations photo

Les rumeurs indiquent que l’iPhone 17 de base passera à un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16. Le nouvel iPhone 17 Air devrait, quant à lui, proposer un écran de 6,6 pouces. Pour les modèles Pro, les tailles restent inchangées par rapport à la génération précédente : 6,3 pouces pour l’iPhone 17 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 17 Pro Max.

Côté design, l’iPhone 17 de base conserverait une apparence similaire à celle de l’iPhone 16. En revanche, les modèles Pro se distingueraient par un bloc photo plus imposant à l’arrière, intégrant un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 5x. Cette amélioration renforcerait les capacités photographiques des iPhone 17 Pro et Pro Max.

Il va maintenant falloir attendre la présentation des nouveaux iPhone par Apple. En toute logique, la keynote aura lieu au mois de septembre, avec une commercialisation peu de temps après.