Apple vient d’obtenir un brevet qui pourrait bien transformer la conception de ses futurs casques de réalité mixte. Déposé aux États-Unis (précisément à l’USPTO), ce brevet décrit un système optique inédit intégrant des miroirs dits « supplémentaires » capables d’élargir le champ de vision sans augmenter la taille de l’écran. L’idée consiste à récupérer la lumière habituellement perdue dans les lentilles classiques et la rediriger vers l’œil de l’utilisateur, créant ainsi une image plus « vaste » et donc plus réaliste.

Une ingénierie optique d’un nouveau genre

Le dispositif repose sur une architecture dite catadioptrique, combinant des éléments réfractifs et réfléchissants pour optimiser l’utilisation de la lumière. Apple y décrit notamment une « lentille à miroir intégré » dotée de couches réfléchissantes partielles, de polariseurs et de plaques à onde destinées à canaliser les rayons lumineux avec précision. Le résultat est une couverture d’image étendue, et ce sans alourdir le casque ni accroître sa consommation d’énergie.

Les miroirs, installés autour du panneau d’affichage, peuvent adopter différentes formes – bandes, segments ou anneaux – et s’ajuster en temps réel grâce à des actionneurs miniaturisés. Certains modèles incluent en outre des surfaces à diffusion contrôlée pour éviter les reflets parasites, ou encore des masques de déphasage permettant de fusionner naturellement les images complémentaires.

Si cette innovation dépasse le stade de brevet, alors l’un des principaux points faibles du Vision Pro, à savoir un champ de vision restreint, ne sera plus que de l’histoire ancienne. On peut aussi supposer que cette technologie trouvera naturellement sa place dans les prochaines Apple Glass, les futures lunettes connectées d’Apple.