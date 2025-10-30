Sneaky Sasquatch (Lien Apple Arcade) est le seul jeu du service Apple Arcade à appartenir à Apple, le studio RAC7 à l’origine de ce petit bijou indé ayant été racheté par Apple au mois de mai de cette année. Cet excellent titre à l’ambiance très « cozy » vient de recevoir sa première grosse mise à jour de contenu sous l’ère Apple. Cette dernière propose un grand nombre de nouveautés dont une nouvelle ville à l’est de la station de ski, une ferme où faire pousser des cultures, de nouveaux arrosoir, houe et sachet de graines (9 types de culture à planter et à récolter), des tracteurs, des remorques et plein d’accessoires, et même… une mamie dans les nouveaux personnages que notre gentil Sasquatch pourra rencontrer.

Pour rappel, Sneaky Sasquatch propose de diriger un petit Sasquatch pas très méchant dans une zone semi-boisée prétexte à une multitude de mini-jeux et de petites missions toujours très simples à réaliser (on est clairement sur un jeu casual). Notre petite bestiole peut ainsi se transformer en humain (idéal pour chipper de la nourriture dans les campings), jouer sur un terrain de golf, aller pêcher au lac, skier, passer son permis (!), ou bien encore faire cuire des saucisses. Un mini open world en somme, qui bénéficie en sus d’une direction artistique particulièrement aboutie.

Cette grosse mise à jour prouve en tout cas qu’Apple ne s’est pas contenté de racheter le jeu pour le laisser en jachères sur son service. De bon augure sans doute pour les prochains titres de ce studio (composé de seulement.. deux personnes).