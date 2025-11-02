Alors que Samsung domine très largement son marché domestique, une remarque pleine d’humour de son président Jay Y. Lee a mis en lumière un défi de taille pour le géant coréen. Cette anecdote révèle une fracture générationnelle où l’iPhone séduit massivement la jeunesse du pays, malgré la position de force de Samsung.

« Pourquoi y a-t-il autant d’iPhone ici ? »

La scène s’est déroulée à Séoul en Corée du Sud lors du GeForce Gamer Festival organisé par Nvidia. S’adressant à un public majoritairement jeune, le président de Samsung, Jay Y. Lee, a remarqué que de nombreuses personnes présentes le filmaient avec des iPhone. Sur le ton de l’humour, il a alors lancé : « Pourquoi y a-t-il autant d’iPhone ici ? », provoquant les rires de l’assemblée. Voici l’extrait vidéo :

Samsung Chairman Lee Jae-yong (live): “Why are there so many iPhones here?” pic.twitter.com/Cu4H2xh5ol — Jukan (@Jukanlosreve) October 30, 2025

Cette sortie, survenue après une rencontre médiatisée avec le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, est rare de la part d’un dirigeant de ce calibre. On imagine mal Tim Cook, patron d’Apple, dire une phrase comme « Pourquoi y a-t-il autant de smartphones Android ici ? » lors d’un rendez-vous.

Bien qu’il s’agisse d’une plaisanterie, elle pointe une réalité observable, même lors d’un événement où l’on s’attendrait à voir une marée de smartphones Galaxy.

Samsung domine en Corée du Sud… sauf chez les jeunes

Cette observation de Jay Y. Lee est d’autant plus frappante qu’elle contraste fortement avec les chiffres globaux du marché. Selon les données du cabinet Counterpoint Research, Samsung détient une part de marché écrasante d’environ 82 % en Corée du Sud, reléguant Apple à seulement 18 %. La domination de Samsung sur ses terres semble donc incontestable.

Cependant, le tableau est radicalement différent si l’on se penche sur la démographie. Des enquêtes montrent que chez les jeunes coréens (18-29 ans), la tendance s’inverse de manière spectaculaire. Dans cette tranche d’âge, Apple représente environ 60 % du marché, tandis que Samsung ne capte plus que 32 %. La blague du président met donc le doigt sur une faille stratégique : malgré sa domination générale, Samsung perd la bataille de la nouvelle génération face à son principal concurrent américain.