Apple vient d’annoncer Adrift, un podcast original en huit parties qui démarrera sur Apple Podcasts le 10 novembre prochain. Après Unicorn Girl, Apple continue donc de s’investir dans la création de Podcasts originaux. Adrift raconte l’histoire des Robertson, « une jeune famille britannique dont le rêve de faire le tour du monde à la voile devient un combat pour la survie ». Comme pour le précédent Podcast narratif, Adrift bénéficie d’une bande-sonore de haute volée et même d’une BO spécifiquement composée pour le Podcast. Adrift est animé par Becky Milligan, qui a passé plus de deux décennies à la BBC avant de rejoindre Blanchard House en tant que productrice et animatrice. Il s’agit déjà de la troisième collaboration entre Blanchard House et Apple pour un podcast.

Apple met la gomme sur les contenus originaux pour Apple Podcasts

Les moyens mis en œuvre et la qualité des collaborations montrent sans l’ombre d’un doute qu’Apple veut faire d’Apple Podcasts un canal de contenus originaux au même titre que les séries et les films d’Apple TV.

Le pitch d’Apple pour Adrift : « Grâce à un son immersif, des récits à la première personne et des entretiens exclusifs révélant des détails jamais entendus auparavant, Adrift plonge les auditeurs au cœur du voyage extraordinaire des Robertson, suivant les parents Dougal et Lyn, leurs enfants adolescents Douglas et Anne, ainsi que les jumeaux de 12 ans Sandy et Neil, alors qu’ils se retrouvent à des centaines de kilomètres de toute terre, sans radio, avec peu de provisions et des requins tournant autour d’eux. Coincés dans l’immensité de l’océan, ils doivent compter sur leur ingéniosité, leur instinct et les uns sur les autres pour survivre. Mais même entourés de dangers, les plus grands défis qu’ils affrontent pourraient venir de l’intérieur. »

A noter que la bande-annonce de Adrift est disponible sur Apple Podcasts. Les abonnés Apple TV pourront profiter de l’ensemble des épisodes dès le 10 novembre tandis que les non-abonnés auront uniquement droit aux trois premiers épisode, suivi d’un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 15 décembre.