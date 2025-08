Apple TV+ élargit une nouvelle fois son catalogue vers les Podcasts : Unicorn Girl est une série d’enquête en neuf parties qui démarrera le 18 août prochain. Jusqu’ici les Podcasts produits par Apple TV+ étaient souvent liés à une série phare (Severance, Foundation, For All Mankind par exemple), hormis deux productions originales, Big Time et My Divo. Unicorn Girl rentre donc dans la catégorie des podcasts originaux, un podcast qui suivra l’influenceuse et femme d’affaires Candace Rivera, devenue richissime en partie grâce à … son organisation à but non lucratif.

L’animatrice du podcast, Charlie Webster, livre quelques éléments supplémentaires : « Enquêter sur Candace n’a pas été simple. J’ai passé de nombreuses nuits blanches à essayer de comprendre ce qu’elle avait fait et pourquoi. Cette histoire, et les victimes de Rivera, sont devenues personnelles pour moi, car je les ai accompagnées en temps réel. Être digne de la confiance de personnes dont la confiance a été aussi profondément trahie est un privilège, et je suis honorée de raconter leurs histoires — et cette histoire comme elle mérite d’être racontée !»

A noter que les abonnés Apple TV+ pourront accéder à l’intégralité des neuf épisodes du podcast dès le 18 août tandis que les non-abonnés n’auront droit qu’à deux épisodes suivis d’un épisode chaque semaine.