Le violoniste et DJ Alex Ahn (un résident d’Atlanta) est plutôt prévoyant. 24 heures avant son concert, cet amoureux des violons électriques a vu sa voiture cambriolée à Marietta alors que plusieurs instruments se trouvaient dans le véhicule, dont son violon principal gravé à son nom. « J’ai environ sept violons électriques, et il a volé celui qui me fait vivre. C’est le violon que j’utilise pour jouer, celui qui porte mon logo gravé dessus », a déclaré Ahn. Heureusement, le musicien avait eu la bonne idée de placer des AirTag d’Apple dans ses équipements, ce qui a permis de rapidement géolocaliser la voiture volée.

La traque numérique se termine dans un magasin de musique

Ahn a donc repéré – via l’application Localiser – que le point de localisation du véhicule se dirigeait vers un magasin d’instruments. Le musicien s’est alors empressé d’alerter le personnel du Guitar Center à Marietta pour préciser que ces instruments lui appartenaient avant de contacter la police locale. Peu de temps après, un homme soupçonné de « transformer » puis vendre ces violons volés a été interpellé par les forces de l’ordre. De son côté, Ahn a pu récupérer la presque totalité de ses instruments juste avant son spectacle et s’est évidemment réjoui de pouvoir assurer sa prestation grâce à une technologie aussi simple, accessible et facile à mettre en place qu’un AirTag.

Ce petit fait divers met en lumière l’utilité des dispositifs de suivi dans la lutte contre le vol de biens personnels, qu’il s’agisse comme ici d’instruments ou de tout autre chose. Et comme dans toutes les affaires de ce genre, les forces de l’ordre ont salué ces améliorations technologiques (qui augmentent les chances de récupération d’objets volés) tout en rappelant que les individus lésés ne doivent pas tenter de récupérer par eux-mêmes les biens volés afin d’éviter tout risque. Seules les autorités compétentes peuvent assurer l’interpellation des malfrats en toute sécurité.