Après une phase de test, WhatsApp rend disponible au téléchargement son application pour Apple Watch. Elle était déjà sur iPhone depuis un moment. Elle est arrivée sur iPad il y a quelques mois. Et voilà maintenant sur le support pour la montre connectée d’Apple.

Les fonctions de WhatsApp sur Apple Watch

Meta explique que cette application pour Apple Watch vous permettra de garder un œil sur vos discussions sans avoir à sortir votre iPhone. En plus de pouvoir lire vos messages et y répondre depuis la montre, vous pourrez pour la première fois profiter des fonctionnalités suivantes :

Notifications d’appel : vous pourrez voir qui vous appelle sans avoir à regarder votre iPhone.

vous pourrez voir qui vous appelle sans avoir à regarder votre iPhone. Messages entiers : vous pourrez lire vos messages WhatsApp en entier sur l’Apple Watch, même les plus longs.

vous pourrez lire vos messages WhatsApp en entier sur l’Apple Watch, même les plus longs. Messages vocaux : vous pourrez désormais enregistrer et envoyer des messages vocaux.

vous pourrez désormais enregistrer et envoyer des messages vocaux. Réactions aux messages : vous pourrez envoyer des réactions rapides sous forme d’emojis aux messages que vous recevez.

vous pourrez envoyer des réactions rapides sous forme d’emojis aux messages que vous recevez. Une expérience de contenu multimédia de qualité : les images et les stickers qui s’afficheront sur votre Apple Watch seront nets.

les images et les stickers qui s’afficheront sur votre Apple Watch seront nets. Historique des discussions : lorsque vous consulterez vos messages, vous aurez accès à plus de messages de votre historique des discussions sur votre écran.

WhatsApp tient à insister sur le fait que les messages et appels passés depuis l’Apple Watch sont chiffrés de bout en bout, à l’instar des autres appareils. La sécurité reste la même ici.

Pour utiliser l’application WhatsApp, vous devez disposer de l’Apple Watch Series 4 ou d’une version ultérieure fonctionnant sous watchOS 10 ou une version ultérieure. L’application est disponible maintenant au téléchargement sur l’App Store.