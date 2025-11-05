Google propose aujourd’hui une mise à jour de son navigateur Chrome sur iOS avec comme ajout le Mode IA de son moteur de recherche.

Chrome sur iOS gagne le Mode IA de Google

Un bouton « Mode IA » apparaît désormais sur Google Chrome, aussi bien sur l’application iOS que sur l’application Android. Cela rappelle l’expérience déjà disponible sur le navigateur depuis un ordinateur.

Google fait savoir que son Mode IA sur l’application iOS de Chrome est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis et arrivera bientôt dans 160 pays dans plusieurs langues.

Il est toutefois bon de rappeler que le Mode IA est disponible un peu partout dans le monde, même en Europe. Mais il y a un pays en particulier où il est absent : c’est la France. Pourquoi ? Voici ce que Nick Fox, patron du moteur de recherche de Google, avait déclaré le mois dernier :

Nous espérons résoudre les incertitudes réglementaires en France qui ont rendu beaucoup plus difficile le lancement de fonctionnalités telles que les Aperçus IA et le Mode IA. Nous aimons la France et souhaitons y proposer nos fonctionnalités IA, mais nous ne savons pas encore quand cela sera possible. Restez à l’écoute !

Pour ceux qui ne le savent pas, le Mode IA de Google permet aux utilisateurs de poser des questions plus complexes et d’obtenir des réponses générées par intelligence artificielle, prenant l’intégralité de l’écran. Selon Google, les utilisateurs plus expérimentés souhaitent des réponses assistées par IA pour un plus grand nombre de recherches. L’entreprise a constaté que certains ajoutent « IA » à la fin de leurs questions, ce qui a motivé l’intégration du Mode IA.