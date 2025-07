Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui facilite la gestion des comptes sur Chrome pour les utilisateurs d’iOS. Fini les déconnexions et reconnexions répétées : désormais, les utilisateurs d’iPhone pourront basculer entre leurs comptes professionnels et personnels, tout en garantissant une séparation claire des données.

Une gestion simplifiée des comptes sur Chrome

Avant cette mise à jour, il était nécessaire de se déconnecter d’un compte Google pour se connecter à un autre, une opération fastidieuse qu’il fallait répéter chaque fois que l’on voulait passer d’un profil à l’autre. Google a donc cherché à simplifier cette procédure. Comme l’explique l’entreprise : « Les gens utilisent souvent leur appareil mobile pour des tâches professionnelles et personnelles, ce qui les oblige à se connecter et à se déconnecter de différents comptes Google ». Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Chrome sur iOS permettra désormais un changement simple de compte, avec une séparation des données pour les comptes gérés.

Lorsque l’utilisateur se connecte ou passe à son compte Google professionnel, son activité liée à l’entreprise sera désormais isolée de ses autres navigations personnelles. Google garantit que des éléments comme les onglets, l’historique ou les mots de passe resteront uniquement accessibles dans le cadre de la navigation du compte géré. Cette séparation est particulièrement bénéfique tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs informatiques des entreprises.

Google souligne que cette fonctionnalité répond à un besoin croissant : de nombreuses entreprises abandonnent les téléphones professionnels, obligeant ainsi leurs employés à accéder aux ressources de l’entreprise via leurs téléphones et ordinateurs personnels. L’outil de gestion des comptes permet ainsi aux entreprises de laisser leurs employés choisir l’appareil qu’ils préfèrent tout en maintenant un niveau de sécurité adapté.

Sécurisation renforcée et contrôle pour les administrateurs

Lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois à un compte géré, un écran d’introduction lui explique clairement la séparation des données et la gestion de la confidentialité par l’entreprise. De plus, les administrateurs informatiques peuvent décider de la manière dont les données de navigation précédentes sont traitées lors de la première connexion ou du passage à un compte géré. Un message avertit également l’utilisateur lorsqu’il entre dans une expérience gérée.

Google a aussi renforcé les outils de sécurité, notamment pour les départements informatiques. Chrome Enterprise propose désormais des capacités de signalement étendues sur Android et iOS, permettant aux entreprises d’envoyer des données critiques concernant les événements de sécurité vers des outils comme la console d’administration Google, les journaux de Chrome ou des solutions SIEM (gestion des événements et des informations de sécurité). Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux équipes informatiques de prendre des décisions plus éclairées en matière de sécurité.

Enfin, Google a ajouté une fonctionnalité de filtrage d’URL pour iOS, permettant aux entreprises de bloquer certains sites (comme ceux liés à l’intelligence artificielle générative) et de rediriger les employés vers des services approuvés par l’entreprise.