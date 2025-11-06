Apple a cessé de signer la première bêta d’iOS 26.2 pour les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 cellulaire au niveau de ses serveurs, un peu plus de 24 heures après la sortie. Cela signifie qu’il n’est plus possible de l’installer sur ces appareils.

Un problème avec iOS 26.2 bêta sur deux iPhone et un iPad

Chaque version d’iOS est signée au niveau de ses serveurs d’Apple. Cette vérification s’effectue au moment de l’installation pour justement valider ou non le processus. Si la version n’est plus signée, alors Apple ne donne pas son autorisation et la mise à jour ne peut pas s’installer.

C’est ce qui se passe ici, avec Apple qui a déjà cessé de signer la bêta pour iOS 26.2 sur les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 cellulaire. La raison n’est pas donnée publiquement, mais il est possible qu’il y a un bug majeur sur ces modèles. Une hypothèse est que cela touche C1 ou C1X, les deux modems 5G d’Apple. Tout va bien visiblement pour les autres iPhone et iPad qui utilisent des modems de Qualcomm.

Il est bon de noter que la bêta continuait d’apparaître au niveau des réglages d’iOS pour les trois appareils. Toutefois, l’installation n’était pas possible. Un message d’erreur apparaissait si vous lanciez l’opération. Mais depuis quelques minutes, Apple a complètement retiré la mise à jour de ses serveurs.

Que se passe-t-il si vous avez un iPhone Air, iPhone 16e ou iPad Pro M5 cellulaire et avez installé la bêta d’iOS 26.2 avant son retrait ? Rien de particulier, vous pouvez continuer à l’utiliser. Attention toutefois à de potentiels problèmes. Max Weinbach indique notamment que son iPad Pro a connu un bug, basculant la tablette en mode récupération. Il a dû réinstaller iPadOS 26.1 pour retrouver un usage normal.