Qualcomm réduit progressivement sa dépendance vis-à-vis d’Apple, alors que la demande croissante pour les smartphones Android haut de gamme devient le principal moteur de son activité. Cette transition stratégique est accélérée par le déploiement des propres modems d’Apple dans ses nouveaux iPhone et iPad, forçant le géant des puces à se réinventer.

La croissance du marché Android premium comme nouveau relais

Qualcomm CDMA Technologies (QCT), la branche semi-conducteurs de Qualcomm, a affiché une croissance robuste au quatrième trimestre de son année fiscale 2025, principalement grâce aux smartphones Android. Selon son PDG Cristiano Amon, les revenus de QCT hors Apple ont bondi de 18 % sur cette période. Cette performance s’explique par une transition structurelle du marché mondial vers des appareils plus sophistiqués, ce qui stimule la demande pour les processeurs Snapdragon de Qualcomm, riches en fonctionnalités d’IA, de photo et de connectivité.

Le renforcement du partenariat avec Samsung est également un pilier de cette stratégie. Cristiano Amon a souligné que Qualcomm équipe désormais environ 75 % des smartphones Galaxy, contre la moitié les années précédentes. Certains appareils, comme les Galaxy S25, dépendent même exclusivement des modems Snapdragon, illustrant la place centrale que Qualcomm occupe désormais dans l’écosystème Android haut de gamme.

Un divorce progressif mais inévitable avec Apple

Ce pivot vers Android est d’autant plus crucial qu’Apple accélère son indépendance. Le fabricant, qui développe ses propres modems 5G depuis le rachat de la branche dédiée d’Intel en 2019, a commencé à les intégrer dans ses produits. Les iPhone 16e, iPhone Air et iPad Pro embarquent ainsi les modems maison, à savoir les puces C1 et C1X, au détriment des puces de Qualcomm.

Bien que Qualcomm ait confirmé un accord pour fournir ses modems Snapdragon jusqu’en 2026, la relation commerciale entre les deux géants devrait s’estomper rapidement après cette date. Cette évolution pousse Qualcomm à consolider sa stratégie : intégrer davantage de valeur dans les appareils Android pour sécuriser sa croissance à long terme, loin de son ancien partenaire qu’est Apple.