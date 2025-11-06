Vous aimez Slow Horses, la série policière un brin décalé d’Apple TV ? Cela tombe bien, nous aussi. Et comme vous ne le savez peut-être pas chers lecteurs, la saison 5 (dont l’épisode final vient d’être diffusé) signe aussi le départ du créateur et showrunner de la série, Will Smith (qui n’a rien à voir avec l’acteur).

Un soucis de calendrier

On pouvait craindre que ce départ ne soit dû à des différents créatifs, ce qui aurait pu créer des doutes sur la qualité des deux prochaines (et dernières) saisons, mais l’explication est fort heureusement tout autre : « Ce n’était pas une décision » déclare Smith dans une interview accordée à The Wrap. « C’était une acceptation pratique de la réalité… À mesure que les délais pour la saison 6 approchaient, il devenait évident que je ne pourrais pas terminer les scripts, car travailler sur cette série, c’est un vrai numéro d’équilibriste. Pendant que nous faisions la salle d’écriture de la saison 5, nous montions la saison 3 et tournions la 4. À un moment, je me suis dit : “Je ne vais pas pouvoir faire la 6”, et le calendrier ne pouvait pas être modifié. C’était une grande tristesse des deux côtés, mais je ne pouvais malheureusement pas continuer. »

C’est donc un simple soucis de calendrier, et visiblement aussi la volonté de ne pas retrouver en situation de surmenage (les réalisateurs ne sont pas des robots) qui auront poussé Will Smith à reconsidérer ses engagements avec Apple. « J’ai pensé qu’il valait mieux m’éloigner complètement… » ajoute le showrunner. « Je ne suis pas très doué pour faire les choses à moitié. Ce genre de projet me consume entièrement. »

Les saisons 6 et 7 de Slow Horses seront donc réalisées par deux nouveaux showrunners : Gabby Chiappe dirigera la saison 6 et Ben Vanstone la 7. Et visiblement, Smith estime que la série reste entre de bonnes mains : « la série continuera à s’envoler et à devenir toujours meilleure. »