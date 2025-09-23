La communauté Apple TV+ sur Reddit prépare un événement pour le moins original, soit une session Ask Me Anything (AMA) avec Roddy Ho, l’excentrique informaticien de Slow Horses. L’acteur Christopher Chung, qui incarne ce personnage haut en couleur, se prêtera au jeu le mardi 23 septembre à partir de 20h (heure de Paris). Fidèle à l’esprit de la série, Ho répondra aux questions des internautes tout en restant dans la peau de son personnage.

Une campagne virale avant l’événement

L’annonce a été relayée via une vidéo où Chung, toujours « dans la peau » de Roddy Ho, invitait les internautes à « mettre les choses au clair » et à lui poser toutes leurs questions. Quelques heures plus tôt, l’acteur avait publié une visite humoristique de sa maison — rebaptisée la « House of Ho » — ainsi que de faux « documents confidentiels » qui ont rapidement circulé sur le subreddit, préparant ainsi le terrain à cette opération marketing décalée.

Un marketing original pour la saison 5

Dans l’invitation au AMA, Roddy Ho déclare avec ironie : « C’est Roddy, le seul et unique. L’esprit de Slough House. Ne laissez pas Lamb vous dire le contraire. » Après la campagne marketing ultra diversifiée pour Severance, voilà donc qu’Apple multiplie les initiatives originales pour ses autres séries phares, et une nouvelle fois ici en mêlant la réalité et la fiction. La saison 5 de Slow Horses débarquera sur Apple TV+ demain 24 septembre.